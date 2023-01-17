Камоцци: «У Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно перспектив нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

«У Соболева есть все качества, чтобы заиграть в Европе. Он лучший форвард РПЛ. Саша совершил огромный прогресс и с каждым годом становится сильнее», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 22 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года.