Сычевой: «Пока много ошибаюсь, не показываю того, что умею»

Нападающий Владимир Сычевой, перешедший в самарские «Крылья Советов» из «Оренбурга» этой зимой, поведал о своей адаптации в новом коллективе.

«Пока я скованно себя чувствую, много ошибаюсь на тренировках, не показываю того, что умею. Ничего с этим не могу поделать. Но это уже проходил в «Оренбурге», поэтому спокоен. Всему свое время», - передает слова 26-летнего голеадора издание «Спорт-экспресс».

Сычевой подписал с «Крыльями» контракт до лета 2026 года. За его трансфер самарский клуб заплатил 1,35 миллиона евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги форвард провел 15 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.