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Сычевой: «Пока много ошибаюсь, не показываю того, что умею»

17 Января 2023 • 12:44 Комментировать

Нападающий Владимир Сычевой, перешедший в самарские «Крылья Советов» из «Оренбурга» этой зимой, поведал о своей адаптации в новом коллективе.

«Пока я скованно себя чувствую, много ошибаюсь на тренировках, не показываю того, что умею. Ничего с этим не могу поделать. Но это уже проходил в «Оренбурге», поэтому спокоен. Всему свое время», - передает слова 26-летнего голеадора издание «Спорт-экспресс».

Сычевой подписал с «Крыльями» контракт до лета 2026 года. За его трансфер самарский клуб заплатил 1,35 миллиона евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги форвард провел 15 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Сычевой
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