Слуцкий считает, что украинец Мудрик не стоит 100 миллионов евро

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий с недоумением отреагировал на дорогостоящий трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра» в лондонский «Челси». «Пенсионеры» заплатили за 22-летнего футболиста 100 миллионов евро.

«100 млн за игрока, который сыграл несколько матчей в ЛЧ - это как вообще? Игрок на будущее не может стоить 100 млн. У Мудрика потрясающая скорость. Но пока это игрок, который очень хорошо бежит», - поведал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Контракт Мудрика с «пенсионерами» рассчитан до конца июня 2031 года. В свою очередь эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.