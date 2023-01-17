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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв рассказал, как относится к Fan ID

17 Января 2023 • 12:09 Комментировать

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о снизившейся посещаемости матчей Премьер-лиги из-за внедрения паспорта болельщика (Fan ID).

«Плохо, когда на футболе мало людей при том, что люди хотят на него ходить. Пустые трибуны не радуют, это не повышает ни уровень чемпионата, ни интерес к нему», - приводит слова Дмитрия издание «РБ Спорт».

После введения паспорта болельщика фанатские объединения почти всех российских клубов перестали посещать игры в знак протеста.

В Премьер-лиге команды провели 17 туров. Единоличным лидером турнира является петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв
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