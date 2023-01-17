Бийол назвал фаворита на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Яка Бийол, который сейчас выступает в чемпионате Италии, высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Зенит - гегемон. Надеюсь, ЦСКА в ближайшее время прервет гегемонию «Зенита». Кроме ЦСКА и «Зенита» никого и не отмечу. Сейчас для меня фаворит очевиден - клуб из Петербурга», - приводит слова словенского футболиста издание Sport24.

После 17 сыгранных туров «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Зенита» на 13 очков.