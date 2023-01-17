Раскрыто условие, при каком «Спартак» мог купить Сычевого

Журналисты издания «Спорт-экспресс» рассказали о том, на каких условиях московский «Спартак» мог подписать нападающего Владимира Сычевого, перешедшего из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно.

Согласно данным источника, «красно-белые» сделали бы предложение 26-летнему россиянину, если бы команду покинул центрфорвард Шамар Николсон. Но ямаец остался в «Спартаке», а потому клуб не стал бороться за Владимира.

В первой части сезона-2022/2023 Николсон принял участие в 15 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.