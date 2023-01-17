Форварду сборной России предлагали украинское гражданство ради трансфера в Европу

Экс-нападающий «Оренбурга», а ныне игрок самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой мог продолжить карьеру в европейском чемпионате. Заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляли представители Бундеслиги.

Как сообщает «Спорт-экспресс», Сычевой мог уехать, если бы выполнил одно условие. Немцы были готовы подписать Владимира в том случае, если бы он сменил российское гражданство на украинское. Нападающий отказался от такого предложения и остался в России.

Сычевой перешел в «Крылья Советов» в прошлом месяце. Он заключил с самарским клубом контракт на три с половиной года. В текущем сезоне Премьер-лиги форвард провел 15 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал два ассиста.