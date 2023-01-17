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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» планирует два зимних трансфера - известны имена новичков

17 Января 2023 • 11:11 Комментировать

Московский «Спартак» обозначил свои трансферные цели на эту зиму. Как сообщает Metaratings.ru, «красно-белые» намерены закрыть трансферную кампанию двумя подписаниями.

По сведениям источника, руководство хочет усилить «народную команду» защитником лиссабонской «Бенфики» Томашем Таварешем, а также парагвайцем Алексисом Дуарте, о трансфере которого стало известно на днях.

«Спартак» завершил первую половину нынешнего сезона Российской премьер-лиги на втором месте. «Красно-белые» набрали 36 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Дуарте
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