Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

- Если сам Баринов хочет поиграть в иностранном чемпионате и считает, что его больше никуда не пригласят, то можно рассмотреть такой вариант. Но мне кажется, что турецкий чемпионат не сильнее нашего, а в «Локомотив» Баринов является системообразующим игроком, там на него рассчитывают. Может, ему стоит ещё остаться в «Локомотиве» и подождать предложения от другого европейского клуба. Хотя, конечно, без выступлений в еврокубках и официальных матчей за сборную трудно обратить на себя внимание больших команд из-за рубежа.

«Локомотив» сейчас рассматривается как аутсайдер? Пока я бы так не говорил, а как по весне пойдёт, так видно будет. Год назад не верилось, что вылетит «Рубин», а он вылетел. Что там будет в «Локомотиве» после зимней паузы, посмотрим. Мне кажется, у него ещё есть возможности всё исправить. Приход Пиняева и Глушенкова? Это молодые ребята, которые уже адаптированы в нашей Премьер-лиге и находятся на слуху. Многое зависит от того, как у них пройдёт процесс адаптации. Думаю, они могут помочь «Локомотиву», хорошие амбиции у них есть.