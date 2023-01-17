Глушаков: «Ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал возможность переезда в чемпионат Армении. Заинтересованность в услугах 35-летнего игрока проявляет гендиректор клуба «Арарат-Армения» Погос Галстян.

«Спасибо большое за приглашение! Наберу ему, скажу, что ставки повышаются, конкуренты включаются в борьбу», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Последним местом работы Глушакова были подмосковные «Химки». Хавбек покинул этот клуб на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги полузащитник сыграл 14 поединков, в которых отметился одним голевым пасом и получил две желтые карточки.