«100%»: Юран назвал клуб, который вылетит из РПЛ

Экс-главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прогнозирует вылет своего бывшего клуба из Российской премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

«Кто влетит? «Химки» - 100%! Спасет только одно - если на смену ушедшим придут более мастеровитые игроки. Но в этом сильно сомневаюсь. Второй неудачник определится в споре «Торпедо» и «Факела», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

После 17 туров чемпионата России «Химки» набрали 12 баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Напомним, что поединки Российской премьер-лиги возобновятся в начале марта.