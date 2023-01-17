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Биджиев: «Смущает то, что Дзюба пропустил несколько месяцев» эксклюзив

17 Января 2023 • 10:32 Комментировать

Бывший вратарь московских «Локомотива», ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вероятный переход свободного агента Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

- Дзюба в последние полгода практически не играл, и на данный момент мы не знаем, в каком он находится функциональном состоянии. Поскольку сборы уже начались, было бы логично, если бы «Торпедо» уже пригласило Артёма на тренировки, если оно действительно на него нацелено. Но, возможно, идут переговоры, либо у Артёма есть ещё варианты. Наверное, то, что Дзюба пропустил несколько месяцев, всё-таки вызывает смущение и является неким сдерживающим фактором. Если он перейдёт в «Торпедо», то поможет ли он команде, будет зависеть, опять-таки, от его состояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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