Игнатьев: «Месси - величайший футболист, он всё доказал и может заканчивать»

Российский форвард Иван Игнатьев, выступающий московский «Локомотив», поделился своим мнением об аргентинском форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Лично для меня Месси - величайший. По факту, ему можно заканчивать: он и так давно уже всем всe доказал, но в Катаре поставил финальную точку», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, что 35-летний Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы победили команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионеля признали лучшим игроком турнира. Он отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в семи встречах.