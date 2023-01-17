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Экс-игрок «Кубани» Селин: «В «Торпедо» Дзюбе придётся смириться с ролью, которую ему отведёт Талалаев» эксклюзив

17 Января 2023 • 10:07 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный приход 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

- Если Дзюба не хочет заканчивать, а хочет ещё поиграть на высоком уровне – я имею в виду, на уровне нашей Премьер-лиги, то «Торпедо» – нормальный для него вариант. Всё равно он уже заканчивает карьеру, и на крупные контракты его не позовут. Самому «Торпедо» можно попробовать такое приобретение, почему нет? Если Артём сумеет помочь команде – значит, хорошо. Не сможет – значит, не получилось, скажем так. Важно, подойдёт Дзюба под философию тренера или нет.

- Ему будет трудно набрать форму?

- Я думаю, нетрудно. В любом случае Артёму надо будет смириться с той ролью, которую ему будет отводить Талалаев. Если тренер скажет, что Дзюба должен выходить на замену, тому нужно выходить на замену. Заслуживать место в основном составе надо своей игрой. Должен был полный компромисс и взаимопонимание с тренером, я бы так сказал.

- Пять лет назад Дзюба уже играл за не самый большой клуб – тульский «Арсенал».

- Тогда была другая ситуация: ему нужно было набирать форму, чтобы доказать свою состоятельность в качестве хорошего футболиста и вернуться в сборную. У Дзюбы в то время была очень сильная мотивация. Но сейчас его уже не позовут в сильный клуб или в сборную. В «Торпедо» Артём будет играть для себя, при этом стараясь приносить пользу команде. Да, в пиковой форме Дзюба был футболистом серьёзного уровня, но, как бы печально это ни звучало, все с возрастом сбавляют и заканчивают игровую карьеру: кто-то раньше, кто-то позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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