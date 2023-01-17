Сёмин оценил дальнейшие перспективы Дзюбы

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы. В СМИ последнее время фигурирует информация о потенциальном переходе бомбардира в столичное «Торпедо».

«Только сам Дзюба знает, почему он нигде не играет. Такой футболист не останется без команды, но ему нужно начать играть как можно скорее. Игроку очень важно находиться в оптимальной игровой форме», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Последним место работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду нападающий сыграл пять матчей и забил один мяч. До переезда в чемпионат Турции форвард защищал цвета петербургского «Зенита».