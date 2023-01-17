Шалимов оценил шансы «Локомотива» остаться в РПЛ

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов поделился соображениями о перспективах московского «Локомотива» во второй половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Железнодорожники» имеют солидный клубный бюджет, но деньги не играют в футбол. Для сохранения места в РПЛ нужен опыт борьбы за выживание, а у нынешнего «Локомотива» его нет», - приводит слова специалиста Betonmobile.

На зимний перерыв в Премьер-лиге «Локомотив» ушел на 14-м месте в турнирной таблице. На счету «железнодорожников» 13 набранных баллов.

Сезон чемпионата России возобновится в начале марта.