Стрепетов: «Тащить «Торпедо» со дна вместе с Дзюбой будет легче»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением касательно потенциального перехода нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

«Торпедо» обязательно нужен лидер и человек, который решает многие моменты на поле. А Дзюба может решать. Тащить команду со дна вместе с Дзюбой Талалаеву будет легче», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и отметился всего одним забитым мячом.

По итогам 17 туров «автозаводцы» с шестью очками занимают последнее место в таблице Премьер-лиги.