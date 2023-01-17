Аршавин: «Зенит» достойно компенсировал потерю Алберто»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе форварда Юри Алберто в бразильский «Коринтианс».

«Пока мне видится, что «Зенит» достойно компенсировал потерю Алберто. Надеюсь, что и финансово клуб сумеет возвратить деньги. И Ренан с ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Алберто провел за петербургский коллектив 15 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 балла и располагается на первой позиции в турнирной таблице.