Осинькин: «Важно, что Сычевой голодный до игры и побед»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о новичке команды – форварде Владимире Сычевом.

«Хочу, чтобы он с каждым днем лучше понимал нашу команду. Важно, что Владимир голодный до игры и побед. У него есть данные, которые позволяют ему продолжать много забивать», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что в первой половине нынешнего сезоне Российской премьер-лиги Сычевой провел 15 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей. Он делит первое место в списке бомбардиров с нидерландцем Куинси Промесом из московского «Спартака».