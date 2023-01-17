Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Важно, что Сычевой голодный до игры и побед»

17 Января 2023 • 08:39 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о новичке команды – форварде Владимире Сычевом.

«Хочу, чтобы он с каждым днем лучше понимал нашу команду. Важно, что Владимир голодный до игры и побед. У него есть данные, которые позволяют ему продолжать много забивать», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что в первой половине нынешнего сезоне Российской премьер-лиги Сычевой провел 15 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей. Он делит первое место в списке бомбардиров с нидерландцем Куинси Промесом из московского «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
09:17 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Всё идёт к тому, что Мойзес останется в ЦСКА»
09:08 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Тащить «Торпедо» со дна вместе с Дзюбой будет легче»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» достойно компенсировал потерю Алберто»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Важно, что Сычевой голодный до игры и побед»
07:01 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Пустовойтова объяснила, почему не участвует в подготовке ко второй части сезона
06:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА может перейти в «СКА-Хабаровск»
06:23 · Россия. Премьер-лига
Тарасов — о Хвиче: В «Локомотиве» не увидели в нём перспективы
06:10 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк заявил, что украинские футболисты слабее российских
06:05 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов: «Рассказову надо развиваться»
04:49 · Россия. Премьер-лига
«Не стоит бояться перехода в «Бешикташ» - Черчесов подбадривает Баринова
03:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не ведёт поиски центрзащитника, уточнил спортивный директор клуба
02:42 · Россия. Премьер-лига
Черчесов прокомментировал интерес «Локомотива» к игроку его команды
00:53 · Россия. Премьер-лига
Вилков: «По судейству не скучаю, это уже отмерло»
00:25 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – о «Спартаке»: «Они должны бороться с «Зенитом» за первое место, как и «Динамо»
00:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дорогие приобретения, значит, должны играть хорошо»
Все новости
Рекомендуем