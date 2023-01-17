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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Пустовойтова объяснила, почему не участвует в подготовке ко второй части сезона

17 Января 2023 • 07:01 Комментировать

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала журналистам, что из-за некоторых проблем со здоровьем пока не участвует в подготовке ко второй половине сезона.

Пустовойтова сказала«Матч ТВ», что сейчас она полностью вовлечена в мужской футбол, но пока решила взять небольшую паузу. Рефери отметила, что у неё есть небольшие ограничения по здоровью, которое нужно подправить.

«Здоровье не купишь, нужно привести себя в порядок. Надеюсь, что скоро вернусь к тренировочному процессу», - добавила Пустовойтова.

Напомним, что сейчас Анастасия Пустовойтова также занимает пост менеджера судей в женской Суперлиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Анастасия Пустовойтова Первая лига
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