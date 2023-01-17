Защитник ЦСКА может перейти в «СКА-Хабаровск»

Молодой российский защитник столичного ЦСКА Вадим Карпов может продолжить свою карьеру в другом «армейском» клубе.

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», 20-летний российский футболист может в ближайшее время перебраться в «СКА-Хабаровск», который выступает в подэлитном дивизионе. Карпов пройдёт медосмотр в дальневосточном клубе. Защитник может пополнить состав «армейцев» на правах аренды.

Напомним, что в прошлом сезоне Вадим Карпов уже выступал в Первой лиге. Тогда молодой защитник играл за ивановский «Текстильщик», но Карпов не помог команде сохранить прописку в подэлитном дивизионе.