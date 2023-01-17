Тарасов — о Хвиче: В «Локомотиве» не увидели в нём перспективы

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов в разговоре с журналистами высказался о том, что московский «Локомотив» в своё время упустил Хвичу Кварацхелию.

Тарасов сказал Metaraitings.ru, что потеря Хвичи является общей проблемой президента «железнодорожников» и всего спортивного отдела. Экс-игрок отметил, что молодого грузина нашёл Юрий Сёмин, а в «Локомотиве» в нём почему-то не увидели перспективы.

«Наверное, посчитали, что ещё слишком сырой пацан, хотя он был очень талантливый. На тренировках было видно, что реально техничный парень», - добавил Тарасов.

Напомним, что в этом сезоне Хвича Кварацхелия провёл в итальянской лиге в составе «Наполи» 15 матчей, в которых забил семь мячей и сделал семь ассистов.