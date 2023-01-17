Хиддинк заявил, что украинские футболисты слабее российских

Бывший наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк в разговоре с журналистами сравнил украинских и российских футболистов по уровню мастерства.
Хиддинк сказал«РБ-Спорту», что украинские игроки по определению не сильнее российских, а даже слабее. Нидерландский специалист отметил, что в ближайшее время футболистов из России в топ-клубах мы вряд ли увидим.
«Российских игроков почти не берут в европейские команды из-за того, что происходит в мире», - добавил Хиддинк.
Напомним, что недавно лондонский «Челси» за 100 миллионов евро подписал молодого украинского полузащитника Михаила Мудрика.
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