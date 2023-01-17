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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ледяхов: «Рассказову надо развиваться»

17 Января 2023 • 06:05 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал переход защитника клуба Николая Рассказова в стан «Крыльев Советов». По мнению Ледяхова, это было предсказуемо и необходимо, так как Рассказову нужна игровая практика, как для своего роста, так и для повышения привлекательности в глазах руководства «Спартака», но он ее не получал. Ледяхов считает, что на данный момент это не очень большая потеря.

- Хорошо, что Рассказов ушел, потому что ему надо развиваться. Он будет иметь игровую практику в «Крыльях». В «Спартаке» у Николая ее совсем не было. Для красно-белых уход Рассказова это не очень большая потеря, - цитирует слова Ледяхова «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Ледяхов Николай Рассказов
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