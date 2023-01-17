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Черчесов прокомментировал интерес «Локомотива» к игроку его команды

17 Января 2023 • 02:42 Комментировать

Российский наставник Станислав Черчесов прокомментировал интерес московского «Локомотива» к подопечному его «Ференцвароша» - Аиссе Лайдуни. Черчесов похвалил своего футболиста, заявив, что после чемпионата мира спрос на полузащитника, который защищает цвета сборной Туниса, вырос.

- Не удивлюсь, если такой интерес действительно существует: Аисса — очень качественный футболист, и спрос на него после чемпионата мира только вырос, - цитирует наставника венгерской команды издание «Спорт-Экспресс».

Ранее Лайдуни выступал в основном за французские клубы, но также за румынский клуб «Волунтарь», в котором сыграл более полусотни матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ференцварош Станислав Черчесов Трансферы футбола - зима 2023 Аисса Лайдуни
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