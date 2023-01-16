Веретенников: «Мне сейчас хотелось бы просто работать»

Бывший наставник владивостокского «Луча» и член тренерского штаба казанского «Рубина» Олег Веретенников высказался о своей дальнейшей футбольной деятельности.

«Со мной никто по поводу возвращения в штаб «Рубина» не разговаривал. Из других клубов тоже пока не обращаются. Мне сейчас хотелось бы просто работать, а там видно будет», - приводит слова Веретенникова «Матч ТВ».

Помимо клубов из столиц Приморского края и Татарстана специалист также работал в волгоградском «Роторе», дублирующей команде «Оренбурга» и костанайском «Тоболе».

Как игрок дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.