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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веретенников: «Мне сейчас хотелось бы просто работать»

16 Января 2023 • 23:51 Комментировать

Бывший наставник владивостокского «Луча» и член тренерского штаба казанского «Рубина» Олег Веретенников высказался о своей дальнейшей футбольной деятельности.

«Со мной никто по поводу возвращения в штаб «Рубина» не разговаривал. Из других клубов тоже пока не обращаются. Мне сейчас хотелось бы просто работать, а там видно будет», - приводит слова Веретенникова «Матч ТВ».

Помимо клубов из столиц Приморского края и Татарстана специалист также работал в волгоградском «Роторе», дублирующей команде «Оренбурга» и костанайском «Тоболе».

Как игрок дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России.

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