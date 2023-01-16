Сёмин – о Баринове: «Бешикташ» — хороший клуб, пока о трансфере говорят агенты, журналисты»

Известный российский специалист, трёхкратный чемпион России в качестве наставника столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о потенциальном трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из «красно-зелёной» команды в турецкий «Бешикташ».

«Будем комментировать, когда это произойдёт. «Бешикташ» — хороший клуб, пока о трансфере говорят агенты, журналисты», - приводит слова Сёмина «Матч Премьер».

Эксперт считает, что на позиции Дмитрия Баринова после его потенциального ухода может вполне успешно, удерживая высокую планку мастерства, выступать 20-летний спортсмен Артём Карпукас.