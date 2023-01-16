Тихий: «Я готовлюсь по индивидуальной программе»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий высказался о своём будущем в клубе.

«Я готовлюсь по индивидуальной программе, как и остальные ребята, которых оставили в Москве. Мне, как и остальным футболистам, хотелось бы, чтобы быстрее появилась ясность по моему будущему», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний экс-капитан «Химок» принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки. Действующий контракт игрока с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тихого составляет 900 тысяч евро.