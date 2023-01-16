Аршавин – о Педро: «Нужно потрогать, пощупать и увидеть его в нашем чемпионате»

Обладатель золотых медалей Кубка Премьер-лиги в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о талантливом 16-летнем футболисте Педро Энрике, о приоритетном праве выкупа которого «сине-бело-голубые» договорились во время сделки с «Коринтиансом».

Специалист признался, что юный талантливый спортсмен был у него на слуху ещё с летнего периода прошлого года, а также отметил истории, согласно которым Энрике является сильнее своего сверстника, будущего игрока мадридского «Реала» Эндрика Фелипе.

«Это всё слова, им не нужно уделять особого внимания. Но нам нужно потрогать, пощупать и увидеть его в нашем чемпионате», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».