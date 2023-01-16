«Локомотив» может подписать полузащитника «Ференцвароша» Аиссу Лайдуни.

По информации издания «Спорт-Экспресс», «Локомотив» заинтересован в приглашении 26-летнего хавбека. Стоит отметить, что Лайдуни в двух из трех матчей на ЧМ-2022 признавался лучшим игроком в составе сборной Туниса, а по итогам 2022 года был признан лучшим футболистом страны.

«Локомотив» начал поиски опорного полузащитника в связи с тем, что капитан команды Дмитрий Баринов может перебраться в «Бешикташ». Источник сообщает, что клубы продолжат переговоры. «Железнодорожники» просят 6 млн евро, но турки хотят снизить цену.

В текущем сезоне Лайдуни провел 23 матча за «Ференцварош», забил два мяча и сделал четыре ассиста. Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 млн евро.