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Стипиди: «Ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии Хвича не нужен» эксклюзив

17 Января 2023 • 00:33 Комментировать (1)

Российский известный функционер Павел Стипиди в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не перейдёт ни в один из сильнейших чемпионатов Европы.  

«Хвича – раскрутка в Италии. Сейчас пишут наши журналисты! Я не понимаю, это российский футболист? Зачем вам это нужно? В течение этого года я хотел бы посмотреть, перейдёт ли этот Хвича в другой чемпионат. Ни в один клуб он не перейдёт! Ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии Хвича не нужен.

Знаете почему? Потому что там футбол мощный, жёсткий, быстрый. А в Италии – футбол пенсионеров!» - сказал Стипиди.

21-летний Хвича в нынешнем сезоне сыграл за «Наполи» 26 матчей, в которых отметился 14 голами и 15 результативными передачами. Трансферная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Хвича Кварацхелия Павел Стипиди
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Комментарии (1)
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Promt Roman
17 Января 2023 в 01:35
Этот психопат окончательно сошел с ума
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