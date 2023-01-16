Сёмин: «Ситуация для «Торпедо» тяжёлая, только Дзюба может спасти»

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался о шансах московского «Торпедо» на сохранение прописки в элитном дивизионе страны.

«Ситуация для «Торпедо» тяжёлая, только Дзюба может спасти. Если он забьёт мячей 12-15, может, спасет», - сказал эксперт в эфире «Матч Премьер».

Юрий Сёмин уделил особое внимание разрыву между последней и предпоследней командами чемпионата. Так, «автозаводцы» в данный момент располагают шестью очками, в то время, как подмосковные «Химки» за то же количество поединков сумели набрать 12 баллов.

Специалист также отметил забивные качества форварда Артёма Дзюбы, однако сказал, что процесс восстановления физических кондиций после произошедшего в Турции будет непростым.