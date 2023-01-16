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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Не думаю, что Баринов согласится на переход в «Бешикташ» эксклюзив

16 Января 2023 • 21:06 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрия Баринова со стороны турецкого «Бешикташа».

- Баринов, конечно, один из ключевых игроков «Локомотива», капитан команды. На сегодняшний день его потеря стала бы для московского клуба проблемой, учитывая турнирную ситуацию в чемпионате. «Бешикташ» – хорошая команда, регулярно выступающая в еврокубках. Но я не думаю, что Баринов согласился бы туда перейти, если бы российские клубы сейчас сами играли в еврокубках. Хотя и так, на мой взгляд, подобный переход маловероятен. Считаю чемпионаты России и Турции примерно одинаковыми по уровню. Там недавно играл Дзюба, а сейчас играют Оздоев и Кудряшов. Плюс Турции – в футбольной атмосфере и заполненных стадионах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Чемпионат России Чемпионат Турции Дмитрий Баринов Хасанби Биджиев
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