Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрия Баринова со стороны турецкого «Бешикташа».

- Баринов, конечно, один из ключевых игроков «Локомотива», капитан команды. На сегодняшний день его потеря стала бы для московского клуба проблемой, учитывая турнирную ситуацию в чемпионате. «Бешикташ» – хорошая команда, регулярно выступающая в еврокубках. Но я не думаю, что Баринов согласился бы туда перейти, если бы российские клубы сейчас сами играли в еврокубках. Хотя и так, на мой взгляд, подобный переход маловероятен. Считаю чемпионаты России и Турции примерно одинаковыми по уровню. Там недавно играл Дзюба, а сейчас играют Оздоев и Кудряшов. Плюс Турции – в футбольной атмосфере и заполненных стадионах.