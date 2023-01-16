Сёмин: «Аршавина все хотели позвать, но «Локомотив» не смог»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, хотел ли он пригласить в стан «железнодорожников» нападающего Андрея Аршавина.

«Аршавина все хотели позвать, но (мы) не смогли. Что пытаться, если не сможешь. «Арсенал» позвал, это реальность была», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, 75-летний специалист был главным тренером «Локомотива» в периоды 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, и 2016-2020. За это время Сёмин вместе со столичным клубом три раза стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России, три раза завоевал Суперкубок страны и стал обладателем Кубка Содружества.