Черышев может перейти в российский клуб

Спортивный директор клуба Серии Б «Венеция» Филиппо Антонелли признался, что интерес к полузащитнику Денису Черышеву проявляет одна российская команда, отмечая, что трансфер действительно возможен.

«У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер. Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», — передаёт слова Антонелли «Спорт-Экспресс».

32-летний Черышев забил три гола и отдал один результативный пас в 10 матчах нынешней кампании второго по силе итальянского дивизиона.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион и 500 тысяч евро.