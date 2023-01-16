Спивак заявил, кто может стать новым капитаном «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Александр Спивак ответил на вопрос, кто может стать новым капитаном «сине-бело-голубых» после ухода Деяна Ловрена.

«Кержаков? Наверное, нужен более авторитетный человек. Малком или Дуглас Сантос? Почему нет? Человек должен общаться с командой и руководством, быть авторитетом. Бразильцы — действительно лидеры в «Зените», — заявил Спивак «РБ Спорту».

Напомним, ранее 33-летний Ловрен перебрался из «Зенита» в «Лион». Хорват являлся капитаном санкт-петербургской команды.

После 17 туров подопечные Сергея Семака лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка.