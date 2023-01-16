Павлюченко признался, что не собирается оформлять Fan ID

Экс-игрок сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко признался, что не собирается оформлять паспорт болельщика — Fan ID.

«Не планировал ходить на матчи. В прошлом году посещал игры по приглашению клуба. Я не собираюсь оформлять себе Fan ID», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, что Fan ID — это паспорт болельщика, который должен получить каждый человек, если хочет попасть на матч Российской Премьер-лиги. На всех стадионах РПЛ данный тип удостоверения личности начал действовать 1 декабря.

Оформить Fan ID можно в личном кабинете на портале «Госуслуги».