«Зенит» не планирует продавать Клаудиньо - директор

В последнее время полузащитник «Зенита» Клаудиньо регулярно становится героем трансферных слухов. 25-летнего игрока пресса сватала и в «Палмейрас», и в «Марсель». Комментарий по поводу ситуации дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита». По его словам, «сине-бело-голубые» не рассматривают вариант с трансфером Клаудиньо.

«В настоящее время мы не рассматриваем [такую возможность]», - сказал Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

За «Зенит» Клаудиньо провёл 50 матчей, в которых забил 13 голов.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Клаудиньо в 18 миллионов евро.