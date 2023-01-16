​Стало известно, когда Вендел присоединится к «Зениту»

Накануне «Зенит» начал подготовку ко второй части сезона без полузащитника Маркуса Вендела. По словам Сергея Семака, 25-летний бразильский футболист присоединится к команде в ближайшее время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Маркус Вендел присоединится к «Зениту» либо в среду (18 января), либо в четверг (19 января).

Напомним, что первый зимний сбор «Зенит» проводит в Катаре.

За «Зенит» Маркус Вендел провёл 77 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 14 результативных ударов.

После первой части чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – «Спартак» – на шесть очков.