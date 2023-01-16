Ледяхов — о переходе Рассказова в «Крылья Советов»: «Это не очень большая потеря для «Спартака», ему надо развиваться»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился своим мнением о трансфере Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Хорошо, что Рассказов ушел, потому что ему надо развиваться. Он будет иметь игровую практику в «Крыльях». В «Спартаке» у Николая её совсем не было. Для «красно-белых» уход Рассказова это не очень большая потеря», — передает слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее пресс-служба самарского клуба оповестила о том, что 25-летний защитник прилетел на первый зимний сбор команды.

В первой части чемпионата России в сезоне 2022/2023 Рассказов провёл на поле лишь 17 минут за «Спартак», выходя на замену в четырёх различных матчах.

Портал Transfermarkt оценивает потенциальную стоимость Николая в 600 тысяч евро.