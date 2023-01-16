​Агент высказался о будущем Рассказова, прибывшего на сбор в «Крылья Советов»

В понедельник «Крылья Советов» объявили о прибытии на зимний тренировочный сбор команды защитника Николая Рассказова, права на которого принадлежат «Спартаку». Агент Валериюс Мижигурскис, который работает с 25-летним футболистом, высказался о его будущем.

«Переговоры идут, посмотрим. Мне пока сложно что-то сказать», - сказал агент, отвечая на вопрос sport24 о возможном скором подписании контракта с самарским клубом.

Действующее трудовое соглашение связывает Николая Рассказова со «Спартаком» до завершения сезона 2022/2023. Эксперты портала transfermarkt оценивают защитника в 600 тысяч евро.