Агент не стал комментировать возможное продление контракта Кайо с «Краснодаром»

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, высказался о будущем футболиста.

«К сожалению, мы не можем раскрывать детали контракта, в том числе новости, касающиеся его продления. Кайо — игрок «Краснодара», все будет хорошо», — цитирует представителя игрока «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых получил четыре желтые и одну красную карточки.

Действующий трудовой договор Кайо с «быками» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.