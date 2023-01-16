Тарасов прокомментировал новые трансферы «Локомотива»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим мнением о трансферной активности «железнодорожников» этой зимой.

«Футболисты, которых подписал «Локомотив», совершенно точно качественные. Подписывать можно кого угодно, но главное — результат, первые места, медали. Если будет результат, значит, все делают правильно», — передает речь Тарасова Metaratings.ru.

Московская команда занимает 14-е место в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги, набрав лишь 13 очков после 17 поединков осенней части чемпионата.

Следующая игра «железнодорожников» состоится 4 марта 2023 года. Соперником станет «Ростов». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.