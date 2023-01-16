​Интерес ЦСКА к защитнику «Оренбурга» подтвердился

Накануне сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру»стало известно об интересе ЦСКА к защитнику Ренато Гойковичу из «Оренбурга». Комментарий на этот счёт дал агент Ромео Филипович, который работает с футболистом.

«ЦСКА интересуется Ренато, это правда», - заявил Филипович», - чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ренато Гойкович выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего боснийского футболиста в 900 тысяч евро.

Всего за «Оренбург» Ренато Гойкович провёл 67 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт семь голов.