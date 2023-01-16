Тарасов посоветовал Баринову перейти в европейский клуб

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал интерес к Дмитрию Баринову со стороны европейского клуба.

«Сейчас из «Локомотива» я хорошо общаюсь с Димой Бариновым. По слухам, у него есть предложение из Европы, и я бы посоветовал попробовать свои силы в Европе. Он этого сам давно хотел», — цитирует слова Тарасова Metaratings.ru.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника «железнодорожников» в 9 миллионов евро.

В нынешней кампании чемпионата России Баринов забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 играх.