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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов посоветовал Баринову перейти в европейский клуб

16 Января 2023 • 18:58 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал интерес к Дмитрию Баринову со стороны европейского клуба.

«Сейчас из «Локомотива» я хорошо общаюсь с Димой Бариновым. По слухам, у него есть предложение из Европы, и я бы посоветовал попробовать свои силы в Европе. Он этого сам давно хотел», — цитирует слова Тарасова Metaratings.ru.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника «железнодорожников» в 9 миллионов евро.

В нынешней кампании чемпионата России Баринов забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов Дмитрий Баринов
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