Осинькин — о переходе Рассказова в «Крылья Советов»: «Мы высоко оцениваем его потенциал, и знаем, что он может прогрессировать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход защитника Николая Рассказова из «Спартака» в самарский клуб. Ранее стало известно, что 25-летний футболист прибыл на сборы «Крыльев» в Турцию.

«Это квалифицированный и опытный игрок, который прошел все юношеские и молодежные сборные. Играл со «Спартаком» в Лиге Европы. Мы высоко оцениваем его потенциал, и знаем, что он может прогрессировать», — приводит слова Осинькина официальный телеграм-канал самарского клуба.

В текущем сезоне защитник провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.