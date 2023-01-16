Галстян признался, что хотел бы видеть Глушакова в «Арарат-Армения»

Генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян высказался о возможном подписании полузащитника Дениса Глушакова. Стоит отметить, что Галстян — это первый тренер Глушакова.

«Конечно, я бы хотел видеть Дениса в нашем клубе! По этому поводу мы еще не общались, но всегда рад его видеть и слышать на армянской земле», — цитирует Галстяна Sport24.

При этом функционер считает, что Глушаков сейчас находится в прекрасной форме, поэтому у него точно будет предложение от российской команды.

Ранее 35-летний хавбек покинул подмосковный «Химки» и теперь находится в поисках команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.