Гладилин: «Сомневаюсь, что переход Дзюбы в «Торпедо» скажется на результатах команды»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что он думает о потенциальном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Дзюба сейчас свободный агент. Сомневаюсь, что переход Артёма в «Торпедо» скажется на результатах команды. Автозаводцы в очень тяжелой ситуации. Дзюба может им помочь, если для него будут созданы условия. Он является футболистом, который может дать результат», — цитирует слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент 34-летний форвард является свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Артёма в 4 миллиона евро.