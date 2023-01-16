Нападающий Руслан Апеков перешёл из «Краснодара» в «Акрон» на правах аренды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал тольяттинского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Помимо этого, в договор включена опция возможного выкупа футболиста.

В текущем сезоне 22-летний Апеков принял участие в двух матчах за основную команду «Краснодара», в которых провел на поле 56 минут и не отметился результативными действиями.

Контракт нападающего с кубанским клубом истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро.