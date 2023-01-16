Сычёв: «Локомотив» борется за выживание, печально, что все к этому пришло»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал игру и позицию «железнодорожников» в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает 14-ю строчку в чемпионате.

«Локомотив» борется за выживание. Печально, что все к этому пришло. Думали, что хуже не будет, что уже на дне, а на са­мом деле снизу постучали. Почему так происходит? Я не знаю. Есть все условия, все возможности добиваться результата, но...», — приводит речь Сычёва «РБ Спорт».

В активе московского клуба 13 очков после 17 туров РПЛ нынешнего сезона.